Зидан номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан вошел в список 12 номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА, сообщает официальный Твиттер Международной федерации футбола. За 1,5 года работы с мадридским клубом французский специалист завоевал 7 титулов.

Также на получение престижной награды претендуют Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Бавария"), Антонио Конте ("Челси"), Луис Энрике ("Барселона"), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Леонарду Жардим ("Монако"), Йоахим Лев (сборная Германии), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Диего Симеоне ("Атлетико") и Тите (сборная Бразилии).

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Голосование будет закрыто 7 сентября, а вручение приза состоится 23 октября.