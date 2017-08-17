Зидан номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан вошел в список 12 номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА, сообщает официальный Твиттер Международной федерации футбола. За 1,5 года работы с мадридским клубом французский специалист завоевал 7 титулов.
Также на получение престижной награды претендуют Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Бавария"), Антонио Конте ("Челси"), Луис Энрике ("Барселона"), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Леонарду Жардим ("Монако"), Йоахим Лев (сборная Германии), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Диего Симеоне ("Атлетико") и Тите (сборная Бразилии).
Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Голосование будет закрыто 7 сентября, а вручение приза состоится 23 октября.
Here are the 1⃣2⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Coach 2017 👌 pic.twitter.com/eHAYON2Kkg– FIFA.com (@FIFAcom) 17 августа 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Атлетико
- Бавария
- Карло Анчелотти
- Зинедин Зидан
- Хосеп Гвардьола
- Массимилиано Аллегри
- Жозе Моуринью
- Сборная Германии (Футбол)
- Йоахим Лев
- Сборная Бразилии (футбол)
- Монако
- ФИФА
- Луис Энрике
- Антонио Конте
- Диего Симеоне
- Маурисио Покеттино
- Леонарду Жардим
- Аденор "Тите" Бакки (тренер)
ValeraK
Гамула должен как-то прокомментировать свое непопадание в этот список.
16:01
shpasic
тренер года - Григорян.
15:53
Константин Эдуардович
Лучший Тренер года -Массимо Каррера. И это -не обсуждается!
15:43