Зидан - лучший тренер года во Франции по версии France Football

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером страны по итогам 2017 года по версии журнала France Football. Голосование проводилось среди журналистов.
Напомним, в прошлом году испанский клуб под руководством французского специалиста выиграл пять трофеев - чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы (второй подряд), клубный чемпионат мира (второй подряд) и Лигу чемпионов (второй подряд).
Отметим, что Зидан получил этот приз во второй раз подряд.
Panuchi
не обращай внимание на тупицу
22:49 8 января
Slim Taller
Lars Berger Обошел-таки Зизу и Слуцкого, и Карпина...Жаль. ......Проспись,у них страна другая."Зинедин Зидан признан лучшим тренером страны".
22:44 8 января
Lars Berger
Обошел-таки Зизу и Слуцкого, и Карпина...Жаль.
21:28 8 января