21:10 8 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Зидан - лучший тренер года во Франции по версии France Football

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером страны по итогам 2017 года по версии журнала France Football. Голосование проводилось среди журналистов.

Напомним, в прошлом году испанский клуб под руководством французского специалиста выиграл пять трофеев - чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы (второй подряд), клубный чемпионат мира (второй подряд) и Лигу чемпионов (второй подряд).

Отметим, что Зидан получил этот приз во второй раз подряд.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Panuchi

не обращай внимание на тупицу

22:49 8 января

Slim Taller

Lars Berger Обошел-таки Зизу и Слуцкого, и Карпина...Жаль. ......Проспись,у них страна другая."Зинедин Зидан признан лучшим тренером страны".

22:44 8 января

Lars Berger

Обошел-таки Зизу и Слуцкого, и Карпина...Жаль.

21:28 8 января