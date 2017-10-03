Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:08 | Футбол — "Пас из-за границы"

Жуткая травма в Боснии, после которой игрок лишился одного яичка. Видео

2

Защитник ФК "Зриньски" из Боснии и Герцеговины Марин Галич получил жуткую травму во время матча кубка страны с ФК "Слога". 22-летнему игроку после удара от Йоко Стокича пришлось проводить операцию по удалению одного яичка. Причем Галич смог завершить игру, после чего ему стало хуже, и он отправился в больницу, где его и прооперировали.

– Операция прошла успешно, я не чувствую боли, – цитирует sportsport.ba Галича. – В будущем мне придется позаботиться о себе: носить щитки на каждом матче и тренировке. Нужно думать о своем потомстве и карьере.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

ВЫ НАРКОМАНЫ ЧТОЛЯ??? Атписька нафиг.(((((((((((( Чтоб я ещё на этот СЭ зашёл после такого вот...((((((((

12:38

Хидетоши Наката

Жуть. Здоровья парню.

12:28