00:02 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Журналист извинился перед общественностью за вопрос Швайнштайгеру о победе "Чикаго" на чемпионате мира

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Журналист Дерек Хенкель, на пресс-конференции нового полузащитника "Чикаго" Бастиана Швайнштайгера задавший вопрос о вероятной победе американского клуба на чемпионате мира, принес свои извинения. Хенкель подчеркнул, что не хотел никого задеть.

– Мне очень жаль, я извиняюсь, если кого-то обидел, – цитирует The Telegraph Хенкеля. – Понимаю, что допустил серьезную ошибку, и благодарю Швайнштайгера, который все равно попытался на него ответить, это был классный ход. Возможно, на пресс-конференции я был одним из немногих, кто не слишком глубоко знает тему, но я, как и любой житель Чикаго, уверен, что Бастиан предоставляет нам удивительную возможность помочь в развитии футбола.

Я сообщаю людям обо всем: начиная от политики, заканчивая наукой. И я могу первым признаться, что не знаю всего, но готов задавать вопросы.

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