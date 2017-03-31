Журналист извинился перед общественностью за вопрос Швайнштайгеру о победе "Чикаго" на чемпионате мира

Журналист Дерек Хенкель, на пресс-конференции нового полузащитника "Чикаго" Бастиана Швайнштайгера задавший вопрос о вероятной победе американского клуба на чемпионате мира, принес свои извинения. Хенкель подчеркнул, что не хотел никого задеть.

– Мне очень жаль, я извиняюсь, если кого-то обидел, – цитирует The Telegraph Хенкеля. – Понимаю, что допустил серьезную ошибку, и благодарю Швайнштайгера, который все равно попытался на него ответить, это был классный ход. Возможно, на пресс-конференции я был одним из немногих, кто не слишком глубоко знает тему, но я, как и любой житель Чикаго, уверен, что Бастиан предоставляет нам удивительную возможность помочь в развитии футбола.

Я сообщаю людям обо всем: начиная от политики, заканчивая наукой. И я могу первым признаться, что не знаю всего, но готов задавать вопросы.