Жуниор Мораес: "В "Тяньцзине" дружная команда, но больше времени я провожу с Пату"

Нападающий "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Жуниор Мораес отметил, что его тепло приняли в Китае после перехода из киевского "Динамо". По словам форварда, больше всего он ообщается со своим соотечественником Алешандре Пату.

- Мне очень нравится в Китае, - приводит 1927 слова Мораеса. - Эта страна действительно стала приятным сюрпризом для меня. Команда находится в хорошей форме, а работать под руководством Фабио Каннаваро - честь для меня. Клуб имеет хороший потенциал, и его президент не жалеет денег на развитие.

У нас дружная команда. Можно сказать, что с адаптацией помогают все. Меня очень тепло приняли, что особенно радует. Но больше времени я провожу с Пату.