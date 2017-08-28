Жулиану: "В Турции больше техничных игроков, чем в России"

Полузащитник "Фенербахче" Жулиану, ранее выступавший в составе "Зенита", выразил мнение, что в чемпионате Турции выступает больше техничных игроков. По словам бразильца, в России преобладает силовой футбол.

– Я надеюсь сделать шаг вперед. Если судить по увиденному, то в Турции больше техничных футболистов, чем в России, – приводит Globo Esporte слова Жулиану. – В премьер-лиге больше контактной борьбы, единоборств. Я провел только один матч в составе "Фенербахче", но рад находиться здесь. В чемпионате Турции много известных команд и игроков.

Напомним, Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за санкт-петербургскую команду 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.