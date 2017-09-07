Жиресс покинул пост главного тренера сборной Мали

Французский специалист Ален Жиресс ушел в отставку с поста главного тренера сборной Мали, сообщает L'Equipe. По словам специалиста, сейчас настало время для перемен.

- Есть моменты в жизни, когда надо сказать "стоп", – цитирует издание Жиресса.

Жиресс возглавил сборную Мали в марте 2015 года. Под его руководством команда приняла участие в финальном турнире Кубка африканский наций-2017, где не смогла выйти из группы.

За два тура до завершения отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Мали занимает последнее место в группе С.