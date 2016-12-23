19:13 23 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Жиньяк потерял память после столкновения с соперником

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Форвард "Тигрес" и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк получил травму в первом матче финала чемпионата Мексики против "Америки" (1:1). На 73-й минуте встречи 31-летний француз получил удар локтем по голове от защитника соперника и упал на газон. Игроку оказали первую медицинскую помощь и увезли с поля на электромобиле. Футболист был доставлен в больницу, где диагностировали кратковременную потерю памяти, небольшую черепно-мозговую травму и вывих шейного позвонка.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ergheiz

О каком ударе локтем по голове идет речь на видео непонятно.

21:26 23 декабря

Джин_SM(v3)

как так то?

21:03 23 декабря

ShvartsGlass

Вроде рабочее столкновение....

20:19 23 декабря

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