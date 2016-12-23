Жиньяк потерял память после столкновения с соперником

Форвард "Тигрес" и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк получил травму в первом матче финала чемпионата Мексики против "Америки" (1:1). На 73-й минуте встречи 31-летний француз получил удар локтем по голове от защитника соперника и упал на газон. Игроку оказали первую медицинскую помощь и увезли с поля на электромобиле. Футболист был доставлен в больницу, где диагностировали кратковременную потерю памяти, небольшую черепно-мозговую травму и вывих шейного позвонка.