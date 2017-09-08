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05:50 | Футбол — "Пас из-за границы"

Жевнов стал тренером сборной Белоруссии

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Экс-вратарь "Зенита" и "Урала" Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии, сообщает пресс-служба ассоциации АБФФ. 36-летний белорус будет работать под руководством Игоря Криушенко в главной команде страны. 

Также он продолжит трудиться на посту тренера вратарей в Академии футбола АБФФ.

Дополнительная информация

http://www.abff.by/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4054&Itemid=490&lang=ru

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КОММЕНТАРИИ (1)
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