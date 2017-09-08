Жевнов стал тренером сборной Белоруссии

Экс-вратарь "Зенита" и "Урала" Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии, сообщает пресс-служба ассоциации АБФФ. 36-летний белорус будет работать под руководством Игоря Криушенко в главной команде страны.

Также он продолжит трудиться на посту тренера вратарей в Академии футбола АБФФ.