Жевнов стал тренером сборной Белоруссии

Экс-вратарь "Зенита" и "Урала" Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии, сообщает пресс-служба ассоциации АБФФ. 36-летний белорус будет работать под руководством Игоря Криушенко в главной команде страны.
Также он продолжит трудиться на посту тренера вратарей в Академии футбола АБФФ.
Дополнительная информация
http://www.abff.by/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4054&Itemid=490&lang=ru
sibiryakova.87
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