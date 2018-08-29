Жесть дня! Стычка фанатов "Сантоса" с полицией во время матча Кубка Либертадорес

Ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между "Сантосом" и "Индепендьенте" был прерван за несколько минут до финального свистка при счете 0:0 (первая игра – 0:3) из-за попытки бразильских фанатов прорваться на поле. Некоторые из них бросали файеры в сторону скамейки соперника. Десятки болельщиков пытались прорваться на поле, штурмуя ограждение по периметру поля – полицейские были вынуждены применить физическую силу.

Несмотря на меры, предпринятые сотрудниками органов правопорядка, прорвались на поле. Из-за этого полицейским пришлось пустить в ход шумовые гранаты.

Чилийский рефери принял решение увести команды с поля.

Отметим, что в первой игре "Сантосу" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 из-за того, что в мачте участвовал полузащитник Карлос Санчес, не имевший на это права – он не отбыл дисквалификацию, наложенную на него в 2015 году, когда хавбек играл за "Ривер Плейт". Решение об этом было принято за несколько часов до ответной встречи. Это, как отмечает ESPN, и привело к бурной реакции фанатов "Сантоса".

В 1/4 финала Кубка Либертадорес "Индепендьенте" сыграет с победителем пары "Расинг" - "Ривер Плейт".