Жерар Гоу может продолжить карьеру в Израиле

Нападающий "Кайрата" Жерар Гоу, ставший лучшим бомбардиром минувшего чемпионата Казахстана, может продолжить карьеру в Израиле. "Маккаби" из Тель-Авива сделал повторное предложение о трансфере и готов заплатить за переход 4,5 миллиона долларов.

В услугах ивуарийца лично заинтересован главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе. Африканец известен в России по выступлениям за "Краснодар". За два сезона 27-лектний одноклубник Андрея Аршавина во всех турнирах за "Кайрат" забил 56 голов.