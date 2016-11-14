13:12 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Жерар Гоу может продолжить карьеру в Израиле

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Нападающий "Кайрата" Жерар Гоу, ставший лучшим бомбардиром минувшего чемпионата Казахстана, может продолжить карьеру в Израиле. "Маккаби" из Тель-Авива сделал повторное предложение о трансфере и готов заплатить за переход 4,5 миллиона долларов.

В услугах ивуарийца лично заинтересован главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе. Африканец известен в России по выступлениям за "Краснодар". За два сезона 27-лектний одноклубник Андрея Аршавина во всех турнирах за "Кайрат" забил 56 голов.

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