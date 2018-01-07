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Жену Аршавина сняли с рейса за нарушение правил безопасности

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Жена полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса Казьмина задержала вылет самолета по маршруту Москва – Алма-Ата почти на два часа, и ее сняли с рейса, информирует "Россия 24". Инцидент произошел на взлете в аэропорту Шереметьево. Казьминой понадобилось поменять ребенку подгузник во время руления самолета.

На просьбы бортпроводников отложить эти процедуры, вернуться на свое место и пристегнуть ремень, мать не реагировала и продолжала заниматься своим ребенком.

Командир экипажа принял решение прекратить полет и вызвать полицию. Казьмину сняли с рейса, но задерживать не стали. С ней лишь провели воспитательную беседу. В Алма-Ату она отправилась другим рейсом.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Vizioso

Почти два часа менять ребёнку подгузник? Серьёзно?:)

20:38

tarkys

Дебилизм, жена Аршавина, вагон таких и у всех слабина на голову...

19:31

podnimitemneveki

Идиотизм конечно но правила для всех одинаковые (хотелось бы так думать)

18:12

ЗлобныйЖиртрест

дура невоспитанная

15:11

Помощник Президента

Везёт Аршавину с жёнами.

14:47

Flamenco

Зазвездилась однако))

14:37

alex-ls

во время руления все должны сидеть и быть пристегнутыми

14:27

Serenky25

Чушь какая...чем мешал подгузник во время управления самолетом?

14:13