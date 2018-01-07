Жену Аршавина сняли с рейса за нарушение правил безопасности

Жена полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса Казьмина задержала вылет самолета по маршруту Москва – Алма-Ата почти на два часа, и ее сняли с рейса, информирует "Россия 24". Инцидент произошел на взлете в аэропорту Шереметьево. Казьминой понадобилось поменять ребенку подгузник во время руления самолета.

​На просьбы бортпроводников отложить эти процедуры, вернуться на свое место и пристегнуть ремень, мать не реагировала и продолжала заниматься своим ребенком.

Командир экипажа принял решение прекратить полет и вызвать полицию. Казьмину сняли с рейса, но задерживать не стали. С ней лишь провели воспитательную беседу. В Алма-Ату она отправилась другим рейсом.