Жену Аршавина сняли с рейса за нарушение правил безопасности

Жена полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса Казьмина задержала вылет самолета по маршруту Москва – Алма-Ата почти на два часа, и ее сняли с рейса, информирует "Россия 24". Инцидент произошел на взлете в аэропорту Шереметьево. Казьминой понадобилось поменять ребенку подгузник во время руления самолета.
На просьбы бортпроводников отложить эти процедуры, вернуться на свое место и пристегнуть ремень, мать не реагировала и продолжала заниматься своим ребенком.
Командир экипажа принял решение прекратить полет и вызвать полицию. Казьмину сняли с рейса, но задерживать не стали. С ней лишь провели воспитательную беседу. В Алма-Ату она отправилась другим рейсом.
Vizioso
Почти два часа менять ребёнку подгузник? Серьёзно?:)
20:38
tarkys
Дебилизм, жена Аршавина, вагон таких и у всех слабина на голову...
19:31
podnimitemneveki
Идиотизм конечно но правила для всех одинаковые (хотелось бы так думать)
18:12
ЗлобныйЖиртрест
дура невоспитанная
15:11
Помощник Президента
Везёт Аршавину с жёнами.
14:47
Flamenco
Зазвездилась однако))
14:37
alex-ls
во время руления все должны сидеть и быть пристегнутыми
14:27
Serenky25
Чушь какая...чем мешал подгузник во время управления самолетом?
14:13