19:51 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Женской сборной Тибета запретили въезд на территорию США

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Исполнительный директор женской сборной Тибета Касси Чайлдерс заявила, что игрокам национальной команды было отказано в получении американских виз и они не смогут выступить на турнире в Техасе. Чайлдерс, у которой есть паспорт США, высказала мнение, что отказ пустить сборную в страну не связан с указом президентом Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам семи стран.

– Я разочарована, потому что мы в течение нескольких месяцев планировали эту поездку, – цитирует BBC Чайлдерс. – Это был важный момент в жизни каждого игрока нашей команды. Мы хотели показать на этом турнире, что тибетские женщины способны достичь многого.

У меня были опасения, что все так и закончится. Гражданам Тибета часто отказывают во въезде в страну, поскольку боятся, что они могут попросить о предоставлении убежища. Это происходило неоднократно и до прихода Трампа.

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Материалы REN-TV

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