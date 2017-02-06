Жена Душко Тошича назвала ван Перси "тупицей"

Елена Карлеуша, жена защитника "Бешикташа" Душко Тошича, нестандартно отреагировала на один из эпизодов матча 1/8 финала Кубка Турции против "Фенербахче". Известная сербская исполнительница оскорбила форварда "канареек" Робина ван Перси после того, как тот картинно упал в столкновении с ее мужем. Тошича за этот эпизод удалили с поля на 41-й минуте.

"Ван Перси, ты урод. Сломай себе ногу, тупица", - написала Карлеуша в Instagram. После этого девушка удалила сообщение и оставила другое.

"Я очень люблю своего мужа и поддерживаю его. Он величайший! То, что сделал ван Перси, просто грязно, непрофессионально и противно. Целую всех поклонников "Бешикташа", - написала она.