22:36 11 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Жена Аршавина перед снятием с рейса предлагала взятку бортпроводнице

Девушку высадили вместе с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Девушку высадили вместе с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Жена нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса перед снятием с самолета, следующего рейсом Москва – Алма-Ата, предлагала взятку бортпроводнику, сообщает RT со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что девушку высадили вместе с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.

Текст рапорта старшего бортпроводника:

Аршавина потребовала пересадить в бизнес-класс няню ее детей. В просьбе было отказано с объяснением причин. Отказ она восприняла как личное оскорбление и стала предлагать взятку в размере 15 тысяч рублей. После этого женщина начала оскорблять бортпроводников, заявляла, что авиакомпания ужасная, что стюарды ничего не хотят делать, чтобы ее порадовать. Затем она внаглую усадила няню в бизнес-класс.

Алиса и самолет. Главное о скандале с женой Аршавина //
Жена Аршавина: новый скандал

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/469331-styuardessa-arshavina-vzyatka

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Flamenco

Это сплетни никакого отношения не имеют с Футболом! Вы лучше напишите про Родченкова, оставьте Арши в покое

00:41

Slim Taller

Так почему за это преступление её не посадят в тюрьму?! Хотя,раз новость сообщила Раша Тудэй,значит,опять распятые мальчики.

23:59 11 января

Семь ветров

Пусть Андрюшка с ей живет вечно. И пусть бывшая тоже в эту семью вернется. Они молодцы.

23:49 11 января

kaduly

Если предлога взяли бы,а так скажут что ещё и наркотики распространяла

23:15 11 января

Al Rains

Скандалы...Интриги...Расследования...)))О спорт-ты мир!!!)))

23:07 11 января