Жена Аршавина перед снятием с рейса предлагала взятку бортпроводнице

Девушку высадили вместе с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Жена нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса перед снятием с самолета, следующего рейсом Москва – Алма-Ата, предлагала взятку бортпроводнику, сообщает RT со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что девушку высадили вместе с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.

Текст рапорта старшего бортпроводника:

Аршавина потребовала пересадить в бизнес-класс няню ее детей. В просьбе было отказано с объяснением причин. Отказ она восприняла как личное оскорбление и стала предлагать взятку в размере 15 тысяч рублей. После этого женщина начала оскорблять бортпроводников, заявляла, что авиакомпания ужасная, что стюарды ничего не хотят делать, чтобы ее порадовать. Затем она внаглую усадила няню в бизнес-класс.

Алиса и самолет. Главное о скандале с женой Аршавина //

Жена Аршавина: новый скандал