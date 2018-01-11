Жена Аршавина перед снятием с рейса предлагала взятку бортпроводнице

Жена нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса перед снятием с самолета, следующего рейсом Москва – Алма-Ата, предлагала взятку бортпроводнику, сообщает RT со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что девушку высадили вместе с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.
Текст рапорта старшего бортпроводника:
Аршавина потребовала пересадить в бизнес-класс няню ее детей. В просьбе было отказано с объяснением причин. Отказ она восприняла как личное оскорбление и стала предлагать взятку в размере 15 тысяч рублей. После этого женщина начала оскорблять бортпроводников, заявляла, что авиакомпания ужасная, что стюарды ничего не хотят делать, чтобы ее порадовать. Затем она внаглую усадила няню в бизнес-класс.
Алиса и самолет. Главное о скандале с женой Аршавина //
Жена Аршавина: новый скандал
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/469331-styuardessa-arshavina-vzyatka
Flamenco
Это сплетни никакого отношения не имеют с Футболом! Вы лучше напишите про Родченкова, оставьте Арши в покое
00:41
Slim Taller
Так почему за это преступление её не посадят в тюрьму?! Хотя,раз новость сообщила Раша Тудэй,значит,опять распятые мальчики.
23:59 11 января
Семь ветров
Пусть Андрюшка с ей живет вечно. И пусть бывшая тоже в эту семью вернется. Они молодцы.
23:49 11 января
kaduly
Если предлога взяли бы,а так скажут что ещё и наркотики распространяла
23:15 11 января
Al Rains
Скандалы...Интриги...Расследования...)))О спорт-ты мир!!!)))
23:07 11 января