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Жена Аршавина: "Хочу, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с ребенком"

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Жена полузащитника "Кайрата"  Андрея Аршавина Алиса Казьмина отметила, что сотрудница авиакомпании, рейсом которой она летела в Алма-Аты, нанесла вред здоровью ее ребенка. По ее словам, ребенок заболел после того, как их высадили из самолета.

– Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье "Нанесение вреда здоровью", – цитирует RT Казьмину. – Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать.

 
Алиса и Андрей АРШАВИНЫ.Алиса и самолет. Главное о скандале с женой Аршавина

Жена экс-игрока "Зенита" и сборной России 6 января была снята с рейса "Аэрофлота" с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.

В разъяснении пресс-службы "Аэрофлота" отмечалось следующее: "Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение".

Кроме того, Казьмина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Также отмечалось, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Инцидент произошел 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва – Алма-Ата.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/469074-kazmina-vred-rebyonok

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (19)
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foreverCSKAforever

Надеюсь чипсогон отвалит по этому суду бОльшую часть своих кайратовских гонораров, чтобы неповадно было "цэрэушниц" в жены брать.

16:31

serzheo

Ну это Шава распустил её. Дал бы пару оплеух, по семейному, любя, сразу прекратила бы свой выпендреж.

16:16

Vladimir Semenovich

Мне жаль Аршавина, выбрал не жену, а какое-то недоразумение, позорница, как с ней жить?

15:59

glazun.de

И такие люди ещё размножаются! Гоподи, спаси Россию!

15:57

Abuelito

ГНИЛЬ эта Казьмина!) Такие как она, как только бабло у мужей энд любовников их появляется, сразу "майорами ФСБ" становятся и пальцы кривые начинают ГНУТЬ)))) Закрыть ее за шантаж , угрозы, а Аршавин пусть бегает потом по "друганам", платит и вытаскивает))

15:55

shpasic

зато теперь каждая бортпроводница желает, чтобы ни одна жена Аршавина не летала на самолётах.

15:49

glazun.de

Что она городит? Явная ложь. Дети до 2-х лет летают на коленях одного из родителей, т.е. без посадочного места. Кто ей не дал ребенка кормить? О чем она?

15:46

Serenky25

Sp M___((((: Она сама крыша.

15:41

Sp M

Откуда такие комменты про ГРУ и ФСБ? У неё нет никакой крыши.

15:38

Vittorio-049

Хамство омерзительное засунуть туда же

15:35

Vittorio-049

Да ладно эти дешевые слезы. Засунуть в первую очередь надуманное "величие" ......очень глубоко Главное на века осознать, что ты полный 0 - ничего из себя не представляющей, исходя отсюда и все, так называемые "привилегии"

15:35

makszhernov

это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104

15:33

xaki26

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15:31

Помощник Президента

Джин_SM(v3) согласен с тобой.

15:30

Thomas_Boy_

Ну не знаю... Что-то тут не так. Сам постоянно срусь в самолетах, штаны переодеваю прямо во время рулежки и ничего, ни разу никто меня не высаживал.

15:25

Излучение Гаврилова-Черенкова

Можно выписать штраф, но высаживать в таких ситуациях - это явный перебор. Предлагаю брать в бортпроводницы только тех женщин, у которых есть дети.

15:23

Manted

жри палас уже майорша фсб ??

15:13

Serenky25

К начальнику своему сходи. Главе ГРУ, ФСК, ФСО или куда там? Пусть поможет.

15:05

Джин_SM(v3)

Ушибленным нет покоя... Ума не хватает даже на то, чтобы не продолжать комментирвать ситуацию, которая абсолютно против нее.

15:03