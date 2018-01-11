Жена Аршавина: "Хочу, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с ребенком"

Жена полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса Казьмина отметила, что сотрудница авиакомпании, рейсом которой она летела в Алма-Аты, нанесла вред здоровью ее ребенка. По ее словам, ребенок заболел после того, как их высадили из самолета.

– Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье "Нанесение вреда здоровью", – цитирует RT Казьмину. – Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать.

Жена экс-игрока "Зенита" и сборной России 6 января была снята с рейса "Аэрофлота" с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.

В разъяснении пресс-службы "Аэрофлота" отмечалось следующее: "Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение".

Кроме того, Казьмина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Также отмечалось, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Инцидент произошел 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва – Алма-Ата.