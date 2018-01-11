Жена Аршавина: "Хочу, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с ребенком"

Жена полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса Казьмина отметила, что сотрудница авиакомпании, рейсом которой она летела в Алма-Аты, нанесла вред здоровью ее ребенка. По ее словам, ребенок заболел после того, как их высадили из самолета.
– Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье "Нанесение вреда здоровью", – цитирует RT Казьмину. – Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать.
Жена экс-игрока "Зенита" и сборной России 6 января была снята с рейса "Аэрофлота" с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.
В разъяснении пресс-службы "Аэрофлота" отмечалось следующее: "Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение".
Кроме того, Казьмина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Также отмечалось, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
Инцидент произошел 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва – Алма-Ата.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/469074-kazmina-vred-rebyonok
foreverCSKAforever
Надеюсь чипсогон отвалит по этому суду бОльшую часть своих кайратовских гонораров, чтобы неповадно было "цэрэушниц" в жены брать.
16:31
serzheo
Ну это Шава распустил её. Дал бы пару оплеух, по семейному, любя, сразу прекратила бы свой выпендреж.
16:16
Vladimir Semenovich
Мне жаль Аршавина, выбрал не жену, а какое-то недоразумение, позорница, как с ней жить?
15:59
glazun.de
И такие люди ещё размножаются! Гоподи, спаси Россию!
15:57
Abuelito
ГНИЛЬ эта Казьмина!) Такие как она, как только бабло у мужей энд любовников их появляется, сразу "майорами ФСБ" становятся и пальцы кривые начинают ГНУТЬ)))) Закрыть ее за шантаж , угрозы, а Аршавин пусть бегает потом по "друганам", платит и вытаскивает))
15:55
shpasic
зато теперь каждая бортпроводница желает, чтобы ни одна жена Аршавина не летала на самолётах.
15:49
glazun.de
Что она городит? Явная ложь. Дети до 2-х лет летают на коленях одного из родителей, т.е. без посадочного места. Кто ей не дал ребенка кормить? О чем она?
15:46
Serenky25
Sp M___((((: Она сама крыша.
15:41
Sp M
Откуда такие комменты про ГРУ и ФСБ? У неё нет никакой крыши.
15:38
Vittorio-049
Хамство омерзительное засунуть туда же
15:35
Vittorio-049
Да ладно эти дешевые слезы. Засунуть в первую очередь надуманное "величие" ......очень глубоко Главное на века осознать, что ты полный 0 - ничего из себя не представляющей, исходя отсюда и все, так называемые "привилегии"
15:35
makszhernov
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104
15:33
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15:31
Помощник Президента
Джин_SM(v3) согласен с тобой.
15:30
Thomas_Boy_
Ну не знаю... Что-то тут не так. Сам постоянно срусь в самолетах, штаны переодеваю прямо во время рулежки и ничего, ни разу никто меня не высаживал.
15:25
Излучение Гаврилова-Черенкова
Можно выписать штраф, но высаживать в таких ситуациях - это явный перебор. Предлагаю брать в бортпроводницы только тех женщин, у которых есть дети.
15:23
Manted
жри палас уже майорша фсб ??
15:13
Serenky25
К начальнику своему сходи. Главе ГРУ, ФСК, ФСО или куда там? Пусть поможет.
15:05
Джин_SM(v3)
Ушибленным нет покоя... Ума не хватает даже на то, чтобы не продолжать комментирвать ситуацию, которая абсолютно против нее.
15:03