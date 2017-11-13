Жена Аршавина: "Андрей - Ромео нашего времени"

Алиса Аршавина, супруга нападющего "Кайрата" Андрея Аршавина, отметила, что ее муж всегда делал подарки не вовремя. Она также добавила, что Андрей Аршавин любит тусовки.

– Вспоминаю, как он делал мне предложение, – цитирует Life Аршавину. – Ночью я спала, а он надевал мне кольцо на палец со словами: "Ты выйдешь для меня замуж?" Он так сильно и так долго его надевал, что я проснулась. В планах, конечно, было, чтобы я не просыпалась. Романтично ведь?

Он всегда подарки делал не вовремя, например, праздник уже прошел, а он через месяц мог мне что-то подарить. Или его так – хоп! – и осенит. Мне всегда было обидно, что я на день рождения оставалась без подарка, потому что он подарит через месяц, через два, но не вовремя. Он – Ромео нашего времени.

В Алма-Аты наш образ жизни складывался абсолютно иначе. Там мы смотрим фильмы, гуляем, ходим в ресторан, ездим в горы. И так получается, что мы все время вдвоем. Кто-то осуждает, это понятно. Я закрытый человек очень. У меня работа сложная. Я человек, который устает. Я не люблю общение, много общения. Я люблю дома, очень люблю почитать. Алкоголь я вообще не пью. А там, где тусовки, куда он ходит, там куча алкоголя. Два несчастья нашли друг друга.