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Заслуженный пилот СССР уверен: выжившие в авиакатастрофе в Колумбии - заслуга пилота

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Член общественного совета Ространснадзора и Росавиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов выразил уверенность, что пилоты самолета с бразильской командой "Шапекоэнсе" профессионально сработали в последние часы жизни. Ранее стало известно, что самолет потерпел крушение на территории Колумбии. По официальным данным, выжило только шесть человек: три футболиста, массажист, стюардесса и журналист. 

– У этого самолета четыре двигателя. Когда топливо заканчивается, то самолет уже садится самопроизвольно, но то, что есть выжившие, – это заслуга пилота, значит, он постарался как-то грамотно посадить самолет и не повредить его отдельные части, - цитирует life.ru Смирнова.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/938616/ekspiert_vyzhivshiie_v_kolumbiiskoi_aviakatastrofie_--_eto_zaslugha_pilota

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