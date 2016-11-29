Заслуженный пилот СССР уверен: выжившие в авиакатастрофе в Колумбии - заслуга пилота

Член общественного совета Ространснадзора и Росавиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов выразил уверенность, что пилоты самолета с бразильской командой "Шапекоэнсе" профессионально сработали в последние часы жизни. Ранее стало известно, что самолет потерпел крушение на территории Колумбии. По официальным данным, выжило только шесть человек: три футболиста, массажист, стюардесса и журналист.

– У этого самолета четыре двигателя. Когда топливо заканчивается, то самолет уже садится самопроизвольно, но то, что есть выжившие, – это заслуга пилота, значит, он постарался как-то грамотно посадить самолет и не повредить его отдельные части, - цитирует life.ru Смирнова.