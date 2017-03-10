23:52 10 марта | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Защитник "Витесса", играющий с 2001 года, забил первый гол в карьере

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Защитник "Витесса" Арнольд Крейсвейк в игре 25-го тура чемпионата Голландии против "Спарты" (5:0) забил первый гол в карьере. На 40-й минуте встречи 32-летний футболист головой отправил мяч в сетку ворот соперника после подачи с правого фланга от полузащитника Милота Рашица.

Серия без голов Крейсвейка составляла 25 318 минут. Голландец начал свою карьеру в 2001 году в "Гронингене".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Хочет побороться за Золотую бутсу.

23:59 10 марта

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