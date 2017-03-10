Защитник "Витесса", играющий с 2001 года, забил первый гол в карьере

Защитник "Витесса" Арнольд Крейсвейк в игре 25-го тура чемпионата Голландии против "Спарты" (5:0) забил первый гол в карьере. На 40-й минуте встречи 32-летний футболист головой отправил мяч в сетку ворот соперника после подачи с правого фланга от полузащитника Милота Рашица.
Серия без голов Крейсвейка составляла 25 318 минут. Голландец начал свою карьеру в 2001 году в "Гронингене".
Arnold Kruiswijk has finally scored his first Eredivisie goal after 25318 minutes pic.twitter.com/J89lsEMXdZ– Football-Oranje.com (@football_oranje) 10 марта 2017 г.
баламошка
Хочет побороться за Золотую бутсу.
23:59 10 марта