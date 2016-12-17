18:56 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Защитник "Шапекоэнсе" планирует вернуться на поле через полгода

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Защитник "Шапекоэнсе" Алан Рушел подчеркнул, что хочет вернуться на поле через полгода. Он стал одним из выживших в катастрофе самолета в Колумбии, на котором находились игроки команды. В результате трагедии погиб 71 человек, еще шестеро остались живы. 

- Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вернуться в футбол, - приводит Goal слова Рушела. - Знаю, что кости позвоночника могут восстановиться за три месяца. Еще столько же мне понадобится, чтобы вернуть былую форму. Буду играт за "Шапекоэнсе" и поддерживать ту атмосферу, которая была в команде раньше.

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