Защитник "Лиепаи" получил 6,5 лет тюрьмы за изнасилование подруги одноклубника

24-летний аргентинский защитник "Лиепаи" Алексис Сарате получил на родине 6,5 лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании подруги своего бывшего одноклубника по "Индепендьенте" (Авельянеда) Джулианы Перальты, информирует Clarin.



В 2017 году защитник был приговорен к 6,5 года тюремного заключения, в мае нынешнего года кассационный суд оставил приговор в силе, запретив спортсмену покидать пределы родной страны.



Перальта обвинила Сарате в изнасиловании еще в 2014 году, когда тот выступал за "Индепендьенте". Таким образом суд рассматривал дело почти три года. По словам Перальты, она со своим парнем, игроком "Индепендьенте" Мартином Бенитесом, осталась на ночь у Сарате. Сарате изнасиловал Перальту, пока та спала в одной кровати с Бенитесем.



Сарате подписал контракт с "Лиепаей" в марте и принял участие в трех матчах чемпионата Латвии.

