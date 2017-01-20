Защитник "Андерлехта" оштрафован за ставки против своей команды

Защитник "Андерлехта" Оливье Десхахт оштрафован на 100 тысяч евро за то, что он делал ставки на матчи с участием своей команды. Как сообщает Het Nieuwsblad, 35-летний бельгиец, выступающий за пурпурно-белых с 2001 года, наказан за то, что с его аккаунта на букмекерском интернет-сайте, созданного еще в 2008 году, совершались ставки. По словам футболиста, это делал его брат Хавьер, который уже завершил карьеру.

Отмечается, что с аккаунта Десхахта, в частности, была сделана ставка на поражение "Андерлехта" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов со счетом 0:5 в сезоне-2013/14, когда бельгийская команда на самом деле уступила с таким счетом, а сам защитник просидел всю игру на скамейке запасных.

Комиссия ставок Бельгии провела расследование по данному инциденту. Оба брата будут оштрафованы на 100 тысяч каждый за нарушение правил, но с данным решением Десхахты не согласны, поэтому будут его оспаривать.