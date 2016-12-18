Защитник Алекс завершил карьеру в 34 года

Бывший защитник сборной Бразилии Алекс принял решение о завершении карьеры, сообщает lance.com.br. Футболист остался без клуба этим летом и не смог найти новую команду. Ходили разговоры о возвращении в его родной "Сантос", однако оно не состоялось из-за хронической травмы футболиста. Последние годы он испытывал регулярные проблемы с коленом.

- Я вместе с семьей принял решение завершить карьеру, - сказал Алекс. - Мне нужна операция, после которой потребуется восстановление длиной в девять месяцев. Я больше не мог терпеть боль.

Алекс начал профессиональную карьеру в "Сантосе", после чего защищал цвета ПСВ, "Челси", "ПСЖ" и "Милана". Со всеми клубами, кроме последнего, он завоевал 14 трофеев, а в 2007 году стал победителем Кубка Америки в составе Бразилии.