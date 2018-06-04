Западная Армения - в 1/4 финала ЧМ среди непризнанных сборных, Абхазия - нет

Завершился групповой турнир чемпионата мира среди непризнанных сборных CONIFA. По его итогам определились четвертьфиналисты турнира. Примечательно, что победитель прошлого розыгрыша - сборная Абхазии - на этот раз не пробилась в плей-офф. В ее составе выступает ряд бывших и действующих футболистов российских клубов.

Зато в 1/4 финала сыграет сборная Западной Армении, за которую выступает ряд бывших игроков национальной команды Армении. Также в плей-офф пробилась Падания, за которую играет экс-защитник "Лацио" литовец Марюс Станкявичюс.

Самым звездным участником турнира можно считать 60-летнего Брюса Гроббелара. Бывший голкипер "Ливерпуля" был заявлен играющим тренером сборной Матабелеленда, но на поле так и не появился, а его команда не пробилась в плей-офф.

Чемпионат мира среди непризнанных сборных проводится организацией CONIFA третий раз в истории. В 2018 году в нем принимают участие 16 команд:

Группа A: Барава (сомалийская диаспора в Англии), Каскадия (регион на границе США и Канады), Эллан Ваннин (сборная острова Мэн), Тамил-Илам (тамильская диаспора в Канаде, Великобритании и Швейцарии.

Группа B: Абхазия (район Грузии, признана Россией как независимое государство), Северный Кипр, Карпаталья (венгерская диаспора в Закарпатской области Украины), Тибет (непризнанное государство, расположенное на территории Китая, Индии и Непала).

Группа С: Падания (северные регионы Италии), Секейский край (историческая область Румынии), Тувалу (независимое государство Океании, федерация не признана ФИФА), Матабелеленд (западный район Зимбабве).

Группа D: Пенджаб (регион Индии), Западная Армения, Кабилия (северный район Алжира), Сборная корейцев из Японии.

В 1/4 финала сыграют:

Барава - Северный Кипр

Падания - Пенджаб

Карпаталья - Каскадия

Западная Армения - Секейский край