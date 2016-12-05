"Замалек" третий раз за год заявил о снятии с чемпионата Египта

Владелец "Замалека" Мортада Мансур объявил о намерении команды сняться с чемпионата Египта. По его словам, это связано с несправедливым отношением судей. Отметим, что данное заявление стало третьим в этом году.

- В этом сезоне "Замалек" больше не будет выступать в чемпионате, - приводит Kingfut слова Мансура. - Судья Ибрагим Нур эль-Дин настоящий коррупционер. Арбитры "убивают" команду, а федерация футбола не обращает на это внимание. Руководство клуба против того, чтобы команда продолжала выступать. Или команда не выйдет на следующий матч, или я уйду.