За махинации с трансферами Модрича и Ловрена четыре бывших функционера "Динамо" сядут в тюрьму

Бывший исполнительный директор загребского "Динамо" Здравко Мамич осужден на 6,5 лет тюремного заключения за финансовые махинации, информирует Jutarnji.hr.

К тюремным срокам также приговорены бывший директор клуба Дамир Врбанович (3 года), бухгалтер Милан Пернар (4 года 2 месяца) и брат Здравко Мамича Зоран (4 года 11 месяцев). Все подсудимые признаны виновными в махинациях с трансферами игроков сборной Хорватии Луки Модрича и Деяна Ловрена​.



По решению суда, все обвиняются в выводе около 15 миллионов евро через клуб и в нанесении ущерба для экономики Хорватии в размере 1,65 миллионов.