За два года Виллаш-Боаш получит в Китае 30 миллионов евро

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, заключивший двухлетний контракт с китайским клубом "Шанхай Шанган", за этот период заработает 30 миллионов евро, утверждает A Bola. При этом, по данным наших португальских коллег, в "Зените" он получил в общей сложности 17 миллионов, в "Тоттенхэме" – 8 миллионов, в "Челси" – 15 миллионов, в "Порту" – 715 тысяч, в "Академике" – 162 тысячи.

Китайские миллионеры. Липпи, Виллаш-Боаш и другие "дорогие" тренеры