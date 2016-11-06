17:02 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

За два года Виллаш-Боаш получит в Китае 30 миллионов евро

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Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, заключивший двухлетний контракт с китайским клубом "Шанхай Шанган", за этот период заработает 30 миллионов евро, утверждает A Bola. При этом, по данным наших португальских коллег, в "Зените" он получил в общей сложности 17 миллионов, в "Тоттенхэме" – 8 миллионов, в "Челси" – 15 миллионов, в "Порту" – 715 тысяч, в "Академике" – 162 тысячи.

Китайские миллионеры. Липпи, Виллаш-Боаш и другие "дорогие" тренеры

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Морозов95

Мне дайте столько, я на ПМЖ к китам перееду

17:55

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