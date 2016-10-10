Юра Мовсисян: "Невероятно счастлив вернуться в МЛС на постоянной основе"

Нападающий клуба "Реал Солт-Лейк" Юра Мовсисян отметил, что вместе с действующим клубом хочет выиграть местный чемпионат. Сегодня клуб МЛС объявил о выкупе прав на армянского футболиста у "Спартака". До этого форвард выступал за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды с января этого года.

– Я очень давно хотел вернуться сюда на постоянной основе, – цитирует клубная пресс-служба Мовсисяна. – Очевидно, что "Реал Солт-Лейк" был для меня приоритетным вариантом, потому что здесь хорошо мне и моей семье. В Юте я чувствую себя как дома. Когда я покидал МЛС, то представлял, как вновь сюда вернусь и продолжу побеждать.

Хочу выиграть как можно больше трофеев со своей командой. Я уже был частью команды, которая начинала свой путь, в итоге дойдя до чемпионства. Хочу повторить эту историю. Я невероятно счастлив вернуться сюда на полноценной основе.

Напомним, что в составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.