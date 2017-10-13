Юнузович завершил карьеру в сборной Австрии

Полузащитник "Вердера" Златко Юнузович принял решение завершить карьеру в сборной Австрии​. 30-летний хавбек с 2006 года выступал за национальную команду. На его счету 55 матча, 7 голов и 14 голевых передач за сборную Австрии.

Напомним, сборная Австрии не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018.