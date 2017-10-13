Юнузович завершил карьеру в сборной Австрии

Полузащитник "Вердера" Златко Юнузович принял решение завершить карьеру в сборной Австрии. 30-летний хавбек с 2006 года выступал за национальную команду. На его счету 55 матча, 7 голов и 14 голевых передач за сборную Австрии.
Напомним, сборная Австрии не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018.
🇦🇹 Zlatko #Junuzovic has retired from Austria international duty. Congratulations on a brilliant career for your country, Zladdi 👏 #werder pic.twitter.com/5lgPqAhoka– SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 13 октября 2017 г.