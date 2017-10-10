Юношескую сборную КНДР не пустят в Австралию на чемпионат Азии

Министерство иностранных дел Австралии объявило, что не пустит в страну сотрудников и игроков юношеской сборной КНДР для участия в чемпионате Азии. В заявлении министерства говорится, что такое решение принято в знак протеста против ядерных испытаний, проводимых правительством КНДР.

Как сообщает L’Equipe, такое решение может привести к переносу игр с участием КНДР на другую территорию.