Юношескую сборную КНДР не пустят в Австралию на чемпионат Азии

Министерство иностранных дел Австралии объявило, что не пустит в страну сотрудников и игроков юношеской сборной КНДР для участия в чемпионате Азии. В заявлении министерства говорится, что такое решение принято в знак протеста против ядерных испытаний, проводимых правительством КНДР.
Как сообщает L’Equipe, такое решение может привести к переносу игр с участием КНДР на другую территорию.
shpasic
а что там насчёт "спорт вне политики"? может быть, для профилактики за такие решения Австралию на пару годиков от всех международных соревнований отстранить?
19:20