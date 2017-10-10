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19:18 | Футбол — "Пас из-за границы"

Юношескую сборную КНДР не пустят в Австралию на чемпионат Азии

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Министерство иностранных дел Австралии объявило, что не пустит в страну сотрудников и игроков юношеской сборной КНДР для участия в чемпионате Азии. В заявлении министерства говорится, что такое решение принято в знак протеста против ядерных испытаний, проводимых правительством КНДР.

Как сообщает L’Equipe, такое решение может привести к переносу игр с участием КНДР на другую территорию.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а что там насчёт "спорт вне политики"? может быть, для профилактики за такие решения Австралию на пару годиков от всех международных соревнований отстранить?

19:20