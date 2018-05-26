Йозеф Блаттер: "Снятие обвинений с Платини - позитивный знак для меня"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассматривает решение швейцарской прокуратуры снять обвинения в коррупции с бывшего президента УЕФА Мишеля Платини как позитивный знак для него.

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура сняла все обвинения с Платини в связи с недостаточным количество улик. При этом ФИФА не отменит его дисквалификацию.

- Согласно информации издания Le Monde, с Платини сняты обвинения. Это позитивный знак для меня. Я с нетерпением жду развития дела, - написал Блаттер в Твиттере.

Напомним, Платини был отстранен от футбола в конце 2015 года по обвинению в незаконном получении от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Изначально срок отстранения составлял 8 лет, впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил его до шести лет, а Спортивный арбитражный суд в Лозанне - до четырех.

Платини официально покинул пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.

Мишель Платини: "Надеюсь, у ФИФА найдется совесть снять с меня дисквалификацию"