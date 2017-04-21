Йозеф Блаттер: "Платини должен вернуться к работе"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что экс-глава УЕФА Мишель Платини должен вернуться к футбольной деятельности после отбывания дисквалификации. Отстранение 61-летнего француза от футбола закончится в 2019 году.
– Платини должен вернуться, – цитирует Le Figaro Блаттера. – И я уверен, что мы можем вернуться к рассмотрению нашей дисквалификации, потому что могут появиться новые факты. Есть вещи, которые я не мог раскрывать ранее, но которые способны повлиять на это дело.
Flamenco
Йозеф! Ты с этим осторожно!
17:38
Platinum1991
Платини не место в футболе! Платини предал европейский футбол на разграбление американцам и участвовал в шельмовании Блаттера! Американцы превратили футбол в политику и насадили антироссийскую футбольную истерию в Мире, а Платини помогал американцам продвигать их интересы для спортивных политических провокаций против России! Ван Праг АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК заговора США против ФИФА и он всячески РАСКРУЧИВАЛ маховик антиблаттеровской американской ИСТЕРИИ. Вместе с голладндцем в заговоре против ФИФА участвовал и Платини! Хорошо, что Платини отстранили от футбола! Ему не место в футболе! Платини ПРЕДАЛ ФУТБОЛ и отдал его на растерзание американской КРИМИНАЛЬНОЙ демократии! Работу УЕФА надо сделать ПРОЗРАЧНОЙ и ПОНЯТНОЙ всем! Платини превратил УЕФА в американскую и английскую ШАРАЖКИНУ контору, которая КЕЛЕЙНО решала все вопросы управления, в угоду кучке проамериканских ПОЛИТИКАНОВ от футбола! Настало время положить КОНЕЦ этому футбольному проамериканскому БЕСПРЕДЕЛУ УЕФА! Очень надеемся что новый президент УЕФА Александер Чеферин будет защищать футбольные интересы всех стран, а не только англичан, немцев и французов и прочих в угоду американской антироссийской политике!
17:30