Йозеф Блаттер: "Платини должен вернуться к работе"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что экс-глава УЕФА Мишель Платини должен вернуться к футбольной деятельности после отбывания дисквалификации. Отстранение 61-летнего француза от футбола закончится в 2019 году.

– Платини должен вернуться, – цитирует Le Figaro Блаттера. – И я уверен, что мы можем вернуться к рассмотрению нашей дисквалификации, потому что могут появиться новые факты. Есть вещи, которые я не мог раскрывать ранее, но которые способны повлиять на это дело.