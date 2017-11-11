14:48 | Футбол — "Пас из-за границы"

Йозеф Блаттер: "Обвинения Соло смешны и абсурдны"

2

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер опроверг обвинения в свой адрес со стороны вратаря женской сборной США Хоуп Соло. Спортсменка заявила о сексуальных домогательствах со стороны 81-летнего экс-чиновника, который якобы в 2013 году на церемонии вручения "Золотого мяча" за кулисами схватил ее за ягодицы.

– Эти обвинения смешны и абсурдны, – приводит AFP ответ Блаттера, который покинул пост президента ФИФА в 2015 году и был отстранен от работы в футболе на шесть лет по обвинению в коррупции.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Он в суд справку принесёт,что уже лет 30, как импотент.

15:25

staerswimmer23

В России тоже так на доклад Макларена говорили

15:02