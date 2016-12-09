13:23 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Йозеф Блаттер: "Когда меня отправили на допрос в Цюрих, думали, что я умру в ближайшие часы"

0
0
0

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что был на грани смерти во время коррупционного скандала. Швейцарский функционер отстранен от футбола на шесть лет.

– Когда произошел скандал, я находился на кладбище в своей родной деревне в Швейцарии, – приводит BBC слова Блаттера. – Там у нас есть фамильное кладбище. Я был очень слаб в тот день, и сразу оттуда меня забрали на допрос. В Цюрихе на допросе всем показалось, что я умру в ближайшие часы – я очень плохо себя чувствовал, это было воскресенье, работал всего один доктор. Тогда я понял, что жизнь – нечто большее, чем просто футбол.

Моей дочери очень не нравился мой образ жизни, и тогда она сказала: "Еще раз скажешь, что ФИФА – это твоя семья, я от тебя уйду".

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ