Йозеф Блаттер: "Когда меня отправили на допрос в Цюрих, думали, что я умру в ближайшие часы"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что был на грани смерти во время коррупционного скандала. Швейцарский функционер отстранен от футбола на шесть лет.

– Когда произошел скандал, я находился на кладбище в своей родной деревне в Швейцарии, – приводит BBC слова Блаттера. – Там у нас есть фамильное кладбище. Я был очень слаб в тот день, и сразу оттуда меня забрали на допрос. В Цюрихе на допросе всем показалось, что я умру в ближайшие часы – я очень плохо себя чувствовал, это было воскресенье, работал всего один доктор. Тогда я понял, что жизнь – нечто большее, чем просто футбол.

Моей дочери очень не нравился мой образ жизни, и тогда она сказала: "Еще раз скажешь, что ФИФА – это твоя семья, я от тебя уйду".