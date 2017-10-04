Йозеф Блаттер: "Кампанию против меня разожгли англичане"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что его дисквалифицировали из-за англичан, которые начали кампанию против него. По его словам, именно англичане привлекли внимание американцев.

- Обама не злился из-за того, что США не получили право на проведение чемпионата мира, - цитирует Corriere della sera Блаттера. - В Америке популярен американский футбол. Другое дело - англичане, которые были очень злы. Они ввели в это американцев. Политики атаковали меня, а потом к этому подключились агенты. Они были не согласны с тем, что не получили чемпионат мира.