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Йерун Зут: "Теперь у ПСВ остался только чемпионат Голландии"

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Вратарь ПСВ Йерун Зут не считает, что в связи с вылетом из Лиги чемпионов сезон можно назвать неудачным для его команды. Вчера голландский клуб сыграл вничью с "Ростовом" (0:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов и занял четвертое место в группе. В чемпионате Голландии ПСВ идет на третьем месте, отставая от лидирующих "Аякса" и "Фейеноорда" на 6 очков.

- Теперь у нас осталась только одна цель - чемпионат Голландии, - цитирует Fox Sports Зута. - Сезон можно назвать неудачным? Это слишком громкие заявления. Игроки должны думать лишь о том, как выиграть матч в субботу, это имеет смысл. А затем постараться побороться с "Аяксом". Но сезон не неудачный пока.

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