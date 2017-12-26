Яя Туре решил вернуться в сборную Кот-д'Ивуара

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре намерен вернуться в состав сборной Кот-д'Ивуара, заявил агент футболиста Дмитрий Селюк в своем Твиттере. По его словам, 34-летний футболист намерен выиграть еще один титул со сборной.
Напомним, что Туре объявил об уходе из национальной команды в сентябре 2016 года. Всего он сыграл 97 матчей за сборную и забил 19 голов.
Yaya @YayaToure has decided to return to Ivory Coast national team. He wants to win another trophy with the Elephants of Ivory Coast.– Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 26 декабря 2017 г.
Levbereg
Приедет в Россию.И будет его очередной титул- выдуманная эпопея о расизме в России. По иному его никто не запомнит.
21:44 26 декабря