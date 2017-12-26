20:41 26 декабря | Футбол — "Пас из-за границы"

Яя Туре решил вернуться в сборную Кот-д'Ивуара

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре намерен вернуться в состав сборной Кот-д'Ивуара, заявил агент футболиста Дмитрий Селюк в своем Твиттере. По его словам, 34-летний футболист намерен выиграть еще один титул со сборной.

Напомним, что Туре объявил об уходе из национальной команды в сентябре 2016 года. Всего он сыграл 97 матчей за сборную и забил 19 голов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

Приедет в Россию.И будет его очередной титул- выдуманная эпопея о расизме в России. По иному его никто не запомнит.

21:44 26 декабря