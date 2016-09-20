Яя Туре объявил о завершении карьеры в сборной Кот-д'Ивуара

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре объявил о завершении карьеры на международной арене. 33-летний хавбек провел за сборную Кот-д'Ивуара 133 матча и в составе команды выигрывал Кубок Африки-2015.

– Принятие этого решения стало одним из самых сложных в моей жизни, – приводит BBC слова Туре. – После выступления за сборную на высочайшем уровне на протяжении 14 лет я считаю, что сейчас самое подходящее время для объявления о завершении карьеры на международной арене. Мне сейчас 33, но я хотел бы отметить, что интенсивность тренировок и большое количество игр за клуб не являются основными причинами моего решения.