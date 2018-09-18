Ярослав Шилгавы возглавил сборную Чехии

Ярослав Шилгавы утвержден на пост главного тренера сборной Чехии, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны. 56-летний специалист сменил Карела Яролима, который ушел в отставку 11 сентября после разгрома от России в товарищеском матче (1:5).

Шилгавы ранее работал в ряде чешских клубов, включая "Слован" и "Славию", с которыми выигрывал чемпионат Чехии в 2012 и 2017 году. С 2001 по 2009 год он также входил в тренерский штаб Карела Брюкнера и Петра Рады в сборной Чехии.

Свой первый матч под руководством Шилгавы Чехия проведет 13 октября в Лиге наций против Словакии. Три дня спустя чехам предстоит встретиться с Украиной. Обе игры пройдут на выезде.