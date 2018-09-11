Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии после разгрома от России

Сборная Чехии объявила об отставке с поста главного тренера Карела Яролима после поражения от России в товарищеском матче (1:5).

- Карел Яролим покидает пост главного тренера сборной Чехии по обоюдному согласию сторон. В ближайшие дни футбольная ассоциация встретится с кандидатами, которые заменят его. Спасибо, тренер, - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Яролим возглавил сборную Чехии в 2016 году. Под его руководством команда не смогла пройти отбор на чемпионат мира-2018, заняв третье место в группе и пропустив вперед команды Германии и Северной Ирландии. Товарищеский матч России, который состоялся в понедельник в Ростове-на-Дону, чешская команда проиграла со счетом 1:5.