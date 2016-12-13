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Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины 2016 года

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Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины. Помимо 27-летнего форварда на эту награду также претендовали полузащитники "Шахтера" Тарас Степаненко и Марлос.

В нынешнем году Ярмоленко вместе с "Динамо" стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины форвард провел 14 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Также на его счету один мяч и две передачи в пяти играх Лиги чемпионов.

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Материалы REN-TV

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