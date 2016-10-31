Японский арбитр предложил игроку выбрать цвет карточки

В одном из матчей чемпионата Японии арбитр креативно подошел к наказанию игрока за нарушение правил. Он предложил проштрафившемуся футболисту с помощью "слепого жребия" самому определить степень серьезности своего проступка. Этому игроку повезло: выбирая с закрытыми глазами между красной и желтой карточками, он вытащил "горчичник".
WTF: Meanwhile in Japan...a referee comes up with this new decision technique. 😳😂 pic.twitter.com/45aKNorCsv– SPORF (@Sporf) 30 октября 2016 г.
Бонч Бруевич
Это чемпионат Юж.Кореи. И, вообще, похоже на фейк.
19:18
баламошка
У нас такое не привьётся, будут подглядывать.
19:09
Revelator78
Точно, что по этому поводу думают в ФИФА? Или у Японцев свои правила и допуски?)
19:01
Храбрец*
Фемида слепа...
18:48
Ботаникум
Арбитр поиграл с футболистом в "фатализм"!?...... А что говорят по поводу такой "креативности" правила ФИФА?
18:35