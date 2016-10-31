Японский арбитр предложил игроку выбрать цвет карточки

В одном из матчей чемпионата Японии арбитр креативно подошел к наказанию игрока за нарушение правил. Он предложил проштрафившемуся футболисту с помощью "слепого жребия" самому определить степень серьезности своего проступка. Этому игроку повезло: выбирая с закрытыми глазами между красной и желтой карточками, он вытащил "горчичник".

WTF: Meanwhile in Japan...a referee comes up with this new decision technique. 😳😂 pic.twitter.com/45aKNorCsv – SPORF (@Sporf) 30 октября 2016 г.