18:13 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Японский арбитр предложил игроку выбрать цвет карточки

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В одном из матчей чемпионата Японии арбитр креативно подошел к наказанию игрока за нарушение правил. Он предложил проштрафившемуся футболисту с помощью "слепого жребия" самому определить степень серьезности своего проступка. Этому игроку повезло: выбирая с закрытыми глазами между красной и желтой карточками, он вытащил "горчичник".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Бонч Бруевич

Это чемпионат Юж.Кореи. И, вообще, похоже на фейк.

19:18

баламошка

У нас такое не привьётся, будут подглядывать.

19:09

Revelator78

Точно, что по этому поводу думают в ФИФА? Или у Японцев свои правила и допуски?)

19:01

Храбрец*

Фемида слепа...

18:48

Ботаникум

Арбитр поиграл с футболистом в "фатализм"!?...... А что говорят по поводу такой "креативности" правила ФИФА?

18:35

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