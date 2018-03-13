Ян Дюрица: "Понимаю Березуцких"

Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица отказался возвращаться в сборную Словакии. Футболист подчеркнул, что понимает аналогичное решение Алексея и Василия Березуцких.

– Осенью вы объявили о завершении карьеры в сборной. Если Словакия поедет в Россию, вернетесь в национальную команду?

– Нет.

– Почему?

– Если честно, хотел попрощаться со сборной, если бы мы даже попали на чемпионат мира. Мне уже 36 лет. Тяжело играть и в сборной, в клубе. Физически очень непросто. Так что если я и поеду в Россию, то только как болельщик.

– Понимаете 35-летних Березуцких, которые решили завершить карьеру в сборной России?

– Да, я читал об их решении. У вас, как я понял, серьезные проблемы в обороне, поэтому хотели вернуть братьев. Но я их тоже понимаю. Они много лет защищали цвета национальной команды. Сейчас, видимо, уже возраст сказывается.