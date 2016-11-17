16:25 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Взрыв в страховой компании Кипра может быть связан с договорными матчами

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Полиция связывает взрыв в одной из страховых компаний Кипра, произошедший в ночь на четверг, с расследованием дела о договорных матчах в чемпионате страны, информирует агентство Xinhua. Оно было открыто УЕФА на этой неделе. Порядка 75 матчей, начиная с 2011 года, подозреваются в том, что носили неспортивный характер. Спортивные руководители Кипра призвали государство принять закон о доступе к телефонам и банковским счетам лиц, подозреваемых в организации подобных матчей.

Добавим, что страховая компания принадлежала президенту Федерации футбола Кипра Костакису Кутсокомнису. Сразу после инцидента он стал получать сообщения в Facebook, намекающие на то, что за любые изменения придется платить свою цену.

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