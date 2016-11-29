Выживший защитник "Шапекоэнсе" избежал паралича

Врачи провели первое обследование защитника "Шапекоэнсе" Алана Рушела после операции, сообщает ESPN. У игрока не обнаружен паралич ни одной из частей тела. Ранее доктора опасались, что из-за повреждения спинного мозга игрок может получить параплегию - паралич обеих верхних или нижних конечностей.

Рушел - один из выживших футболистов в авикатастрофе самолета возле колумбийского Медельина. Двое других - защитник Элиу Нету и вратарь Жаксон находятся в критическом состоянии. Голкиперу пришлось ампутировать ногу. Еще один выживший вратарь, Данилу, скончался от полученных травм в больнице.