23:28 29 ноября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Выживший защитник "Шапекоэнсе" избежал паралича

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Врачи провели первое обследование защитника "Шапекоэнсе" Алана Рушела после операции, сообщает ESPN. У игрока не обнаружен паралич ни одной из частей тела. Ранее доктора опасались, что из-за повреждения спинного мозга игрок может получить параплегию - паралич обеих верхних или нижних конечностей.

Рушел - один из выживших футболистов в авикатастрофе самолета возле колумбийского Медельина. Двое других - защитник Элиу Нету и вратарь Жаксон находятся в критическом состоянии. Голкиперу пришлось ампутировать ногу. Еще один выживший вратарь, Данилу, скончался от полученных травм в больнице.

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Материалы REN-TV

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