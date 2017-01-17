Выживший в авиакатастрофе защитник "Шапекоэнсе" приступил к тренировкам

Защитник "Шапекоэнсе" Нету, выживший после крушения самолета команды 29 ноября, начал подготовку к своему возвращению на поле. На базе клуба бразилец под руководством физиотерапевта совершил несколько шагов после снятия гипса с правой ноги.
Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Помимо Нету в числе шестерых выживших два футболиста – вратарь Жаксон и защитники Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.
Helio Neto, sobreviviente de la tragedia de Chapecoense, comenzó a caminar sin muletas. 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/d43YJPEbxl– Axel Becker (@AxelEBecker) 15 января 2017 г.