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Выживший в авиакатастрофе защитник "Шапекоэнсе" поприветствовал новичков команды

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Защитник "Шапекоэнсе" Нету, выживший после крушения самолета команды 29 ноября, посетил клубную раздевалку. Футболист поприветствовал новичков команды, которые составят новый костяк клуба в предстоящем сезоне.

Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Помимо Нету в числе шестерых выживших два футболиста – вратарь Жаксон и защитники Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

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Материалы REN-TV

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