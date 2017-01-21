Выживший в авиакатастрофе защитник "Шапекоэнсе": "Первые дни после трагедии спал по полтора часа в день"

Защитник "Шапекоэнсе" Нету, выживший после крушения самолета команды 29 ноября, отметил, что хочет вернуться на поле как можно скорее, сообщает Marca. Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Помимо Нету в числе шестерых выживших два футболиста – вратарь Жаксон и защитники Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

– О чем сейчас думаете?

– Хочу восстановиться как можно скорее, но это сложно, потому что я получил серьезные повреждения.

– Какой была первая мысль, когда вы вернулись в раздевалку команды?

– Я сразу вспомнил своих коллег, которые погибли. Как мы шутили друг с другом, разговаривали, праздновали... Это очень сложно, я стараюсь не думать об этих вещах. Я помню всех ребят, очень скучаю по ним. Мне необходимо контролировать свои эмоции, чтобы быстрее восстановиться.

– Вас всегда можно было встретить улыбающимся, но сейчас... Авиакатастрофа изменила вас?

– Я и сейчас счастливый человек, но сегодня у меня не много поводов улыбаться. Еще слишком рано. Меня успокаивает мысль о том, что мои коллеги сейчас с Богом. Когда-нибудь все устаканится, но сейчас слишком рано.

– Есть ли у вас проблемы со сном?

– Сейчас я сплю гораздо лучше, хотя каждую ночь вспоминаю о своих одноклубниках. Первое время я спал в лучшем случае по полтора часа в день, это была пытка. Осознание произошедшего просто поражало. Сейчас я более спокойный.