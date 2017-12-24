Выживший в авиакатастрофе забил гол протезом ноги

Экс-вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон Фолман стал автором гола в благотворительном матче. Примечательно, что гол он забил протезом ноги. В поединке встречались команды друзей наставника сборной Бразилии Тите и главного тренера "Коринтианса" Фабио Карилле.
Фолман 28 ноября 2016 года попал вместе с командой в авиакатастрофу. Он стал одним из трех выживших футболистов, наряду с защитниками Нету и Рушелом. Последние смогли вернуться в футбол, причем Рушел уже принимал участие в официальных матчах, а Фолману пришлось ампутировать ногу, и он стал послом "Шапекоэнсе".
This is amazing.– Seleção Brasileira (@BrazilStat) 24 декабря 2017 г.
Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O