Выживший в авиакатастрофе забил гол протезом ноги

Экс-вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон Фолман стал автором гола в благотворительном матче. Примечательно, что гол он забил протезом ноги. В поединке встречались команды друзей наставника сборной Бразилии Тите и главного тренера "Коринтианса" Фабио Карилле.

Фолман 28 ноября 2016 года попал вместе с командой в авиакатастрофу. Он стал одним из трех выживших футболистов, наряду с защитниками Нету и Рушелом. Последние смогли вернуться в футбол, причем Рушел уже принимал участие в официальных матчах, а Фолману пришлось ампутировать ногу, и он стал послом "Шапекоэнсе".