Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" находится в стабильном состоянии

Состояние защитника "Шапекоэнсе" Алана Рушела, выжившего в результате авиакатастрофы, оценивается как стабильное, сообщает El Tiempo. Ранее сообщалось, что в крушении самолета, летевшего в Колумбию, погибли 76 человек из 81. В числе выживших - три футболиста: Рушел и два вратаря - Данилу и Жаксон Фолманн.

Напомним, что игроки "Шапекоэнсе" летели на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". На борту разбившегося самолета находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. В связи с трагедией проведение матча отложено на неопределенный срок.

Авиакатастрофа в Колумбии: разбилась бразильская футбольная команда. Live!