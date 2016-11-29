13:32 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" находится в стабильном состоянии

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Состояние защитника "Шапекоэнсе" Алана Рушела, выжившего в результате авиакатастрофы, оценивается как стабильное, сообщает El Tiempo. Ранее сообщалось, что в крушении самолета, летевшего в Колумбию, погибли 76 человек из 81. В числе выживших - три футболиста: Рушел и два вратаря - Данилу и Жаксон Фолманн.

Напомним, что игроки "Шапекоэнсе" летели на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". На борту разбившегося самолета находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. В связи с трагедией проведение матча отложено на неопределенный срок.

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